Sudarshan Chemical Industries hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Sudarshan Chemical Industries hat am 12.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 12.30 INR. Im Vorjahresviertel waren 6.00 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 26.42 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 25.07 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch