Sudan Telecommunications präsentierte Quartalsergebnisse

Sudan Telecommunications äusserte sich am 04.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.03 AED gegenüber 0.050 AED im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 27.56 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 428.1 Millionen AED generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 546.2 Millionen AED ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch