|
20.11.2025 14:28:02
Sucro Limited Q3 Profit Climbs
(RTTNews) - Sucro Limited (SUGR.V) released earnings for its third quarter that Increased, from the same period last year
The company's bottom line came in at $15.36 million, or $0.64 per share. This compares with $7.43 million, or $0.31 per share, last year.
The company's revenue for the period fell 22.7% to $132.87 million from $171.99 million last year.
Sucro Limited earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $15.36 Mln. vs. $7.43 Mln. last year. -EPS: $0.64 vs. $0.31 last year. -Revenue: $132.87 Mln vs. $171.99 Mln last year.
3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio📈: Applied Materials, Howmet Aerospace & KLA-Tencor mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Applied Materials
✅ Howmet Aerospace
✅ KLA-Tencor
👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNach den NVIDIA-Zahlen: SMI freundlich -- DAX zieht an -- Asiens Börsen beenden Handel uneins - Nikkei sehr stark
Am Donnerstag verzeichnet der heimische Aktienmarkt marginale Gewinne, während das deutsche Börsenbarometer kräftig zulegt. Die Aktienmärkte in Fernost fanden unterdessen keine gemeinsame Richtung.