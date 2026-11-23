Sucro hat am 20.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2.30 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1.93 CAD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat Sucro im vergangenen Quartal 177.5 Millionen CAD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 2.97 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Sucro 183.0 Millionen CAD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch