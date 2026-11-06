Suchitra Finance Trading Company stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Suchitra Finance Trading Company hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.46 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.400 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 64.2 Millionen INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 33.46 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Suchitra Finance Trading Company einen Umsatz von 48.1 Millionen INR eingefahren.

Redaktion finanzen.ch