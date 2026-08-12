Suchitra Finance Trading Company gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Suchitra Finance Trading Company hat am 10.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS lag bei 2.12 INR. Im letzten Jahr hatte Suchitra Finance Trading Company einen Gewinn von 0.910 INR je Aktie eingefahren.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 149.4 Millionen INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 102.97 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Suchitra Finance Trading Company einen Umsatz von 73.6 Millionen INR eingefahren.

Redaktion finanzen.ch