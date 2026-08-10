Succeed veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Succeed hat am 07.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 20.52 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 30.65 JPY je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig wurden 1.29 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Succeed 1.02 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch