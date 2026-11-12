Succeed hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Succeed hat am 11.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Succeed hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 32.50 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 17.66 JPY je Aktie gewesen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 35.83 Prozent auf 1.32 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 972.5 Millionen JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch