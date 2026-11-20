Subsea 7 hat am 19.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 7.23 NOK, nach 3.84 NOK im Vorjahresvergleich.

Im abgelaufenen Quartal hat Subsea 7 19.71 Milliarden NOK umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6.09 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 18.57 Milliarden NOK erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Gewinn von 0.723 USD je Aktie belaufen. Für den Umsatz hatten sie mit 2.01 Milliarden USD gerechnet.

Redaktion finanzen.ch