Subex öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Subex hat am 05.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS lag bei 0.26 INR. Im letzten Jahr hatte Subex einen Gewinn von 0.230 INR je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 19.65 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 794.5 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 664.0 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch