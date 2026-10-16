Subaru: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Subaru liess sich am 15.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Subaru die Bilanz zum am 31.08.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 101.08 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 51.04 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat Subaru im vergangenen Quartal 899.7 Millionen JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0.79 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Subaru 892.6 Millionen JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch