Subam Papers veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Subam Papers hat am 12.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei -0.14 INR. Ein Jahr zuvor waren 3.07 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 1.71 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 19.07 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.44 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch