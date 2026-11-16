Subam Papers stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Subam Papers hat am 13.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei -6.49 INR. Ein Jahr zuvor waren 2.55 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 30.84 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2.01 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 1.53 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch