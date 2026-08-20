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20.08.2026 06:37:00
Sub Sri Thai: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Sub Sri Thai liess sich am 17.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Sub Sri Thai die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 0.17 THB je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.150 THB je Aktie erzielt worden.
Sub Sri Thai hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 540.7 Millionen THB abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 24.24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 713.7 Millionen THB erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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