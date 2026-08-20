Sub Sri Thai gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Sub Sri Thai hat am 17.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0.17 THB je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.150 THB je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 540.7 Millionen THB – eine Minderung von 24.24 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 713.7 Millionen THB eingefahren.

Redaktion finanzen.ch