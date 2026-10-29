Styrolution ABS (India) hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Styrolution ABS (India) hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 13.18 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 25.43 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 24.36 Prozent auf 9.94 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7.99 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch