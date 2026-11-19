STX hat am 16.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 107874063.00 KRW beziffert, während im Vorjahresquartal -57577.000 KRW je Aktie in den Büchern standen.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 40.94 Milliarden KRW – eine Minderung von 77.58 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 182.62 Milliarden KRW eingefahren.

Redaktion finanzen.ch