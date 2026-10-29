STX Metal mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

STX Metal veröffentlichte am 28.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1371.25 KRW beziffert, während im Vorjahresquartal 666.00 KRW je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite standen 211.42 Milliarden KRW in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 109.17 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch