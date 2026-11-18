STX Green Logis präsentierte in der am 16.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 187.00 KRW gegenüber -1012.000 KRW im Vorjahresquartal verkündet.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 66.31 Prozent zurück. Hier wurden 16.79 Milliarden KRW gegenüber 49.85 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.ch