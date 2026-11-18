STX Engine hat am 16.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 308.23 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 350.03 KRW je Aktie generiert.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat STX Engine im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10.28 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 211.81 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel waren 192.07 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch