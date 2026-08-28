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28.08.2026 13:03:36

Sturmschäden durch Gewitter und Hagel in der Nordwestschweiz

(Update mit Angaben von SRF Meteo in den ersten beiden Abschnitten nach Lead)

Bern (awp/sda) - Eine heftige Gewitterfront mit Hagel hat in der West- und Nordwestschweiz am Freitagmorgen für Sturmschäden gesorgt. Unter anderem wurde der Zugverkehr auf der Strecke von Biel BE nach Olten SO wegen des Unwetters unterbrochen, wie die SBB mitteilten.

SRF Meteo zählte innert kurzer Zeit rund 46'000 Blitze und vermeldet zwei geografische Bänder mit starken Hagel-Niederschlägen, die sich von der Region Basel und vom Neuenburgersee östlich zum Bodensee hinzogen. Lokal hätten die Hagelkörner einen Durchmesser von bis zu 6 Zentimeter gehabt. Solch riesiger Hagel komme in der Schweiz relativ selten vor.

Im Kanton Schaffhausen seien Windböen in Geschwindigkeiten von bis zu 142 Stundenkilometer gemessen worden. In Hallau seien innert zehn Minuten Regenmengen von 23 Millimetern gemessen worden, gefolgt von Langenbruck BL mit 19 und Barmelweid AG mit 18 Millimetern.

Besonders stark betroffen war der Kanton Solothurn. Das Gewitter habe den Kanton ziemlich heftig heimgesucht, sagte eine Sprecherin der Solothurner Kantonspolizei auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.

Über 200 Schadensmeldungen in Solothurn

Am Vormittag seien weit über 200 Schadensmeldungen eingegangen. Über Verletzte habe man aber noch keine Hinweise. Die Kantonspolizei sei noch dabei, sich einen Überblick zu verschaffen und werde am Nachmittag detaillierter informieren, hiess es weiter.

Auf Social Media-Kanälen veröffentlichten Userinnen und User Fotos von Hagelkörnern in Golfballgrösse. Weiter finden sich Hinweise auf einen auf die Seite gekippten Lastwagen auf der A1 von Bern in Richtung Zürich.

Die Kantonspolizei Aargau bestätigte auf Anfrage, dass im Autobahnbereich Birrfeld/Birrhard ein Lastwagen auf einen Lieferwagen gekippt sei. Verletzte habe es keine gegeben. In derselben Region seien auch vier Strommasten umgekippt, einer davon auf ein Haus. Und in Aarau seien Teile des Dachs einer Turnhalle abgedeckt worden.

Strom- und Bahnunterbrüche

Die AEW Energie AG informierte am Freitagmorgen über Stromunterbrüche als Folge des Unwetters. Betroffen waren und sind gemäss Mitteilung verschiedene Gemeinden im Umfeld des Aargauer Fricktals.

Wegen des Unwetters kam es auch zu Unterbrüchen im Bahnbetrieb. So auf der Strecke von Biel nach Olten, die derzeit nicht befahrbar ist, wie die SBB mitteilten. Der Unterbruch werde bis zirka 14.00 Uhr andauern, hiess es. Von Unwetterschäden betroffen war auch die Linie R55 bei Nyon VD.

Am späteren Vormittag zog die Gewitterfront in Richtung Osten, namentlich nach Zürich und Schaffhausen weiter, wie dem Portal des Bundesamtes für Meteorologie (Meteoschweiz) zu entnehmen war. Als Unwetter-Gefahrenzone ausgewiesen war des Weiteren das Gebiet Murten-Kerzers FR.

Für den Mittag und frühen Nachmittag vermeldet Meteoschweiz in den übrigen Regionen zunehmende Bewölkung und verbreitet aufkommende Schauer sowie teils kräftige Gewitter. Am Abend und in der Nacht komme es aus Westen zur Wetterberuhigung und Bewölkungsauflockerung.

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