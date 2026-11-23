Stureguld lud am 20.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 3.12 SEK, nach -0.160 SEK im Vorjahresvergleich.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6.44 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 10.2 Millionen SEK umgesetzt, gegenüber 9.6 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch