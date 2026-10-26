Studsvik Un veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Studsvik Un hat am 23.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es stand ein EPS von 0.01 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Studsvik Un noch ein Gewinn pro Aktie von 0.050 USD in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8.97 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 23.6 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 21.6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch