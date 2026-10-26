Studsvik A: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Studsvik A hat am 23.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.09 SEK gegenüber 0.440 SEK im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite standen 227.4 Millionen SEK in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 205.8 Millionen SEK umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch