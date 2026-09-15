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15.09.2026 06:37:00
STUDIOUS informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
STUDIOUS hat am 14.09.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6.58 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 6.29 JPY erwirtschaftet worden.
STUDIOUS hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6.33 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 18.32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5.35 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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