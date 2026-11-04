Studio Financial präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Studio Financial stellte am 02.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.34 USD. Im Vorjahresviertel hatte Studio Financial 0.160 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10.81 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 18.4 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 20.4 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch