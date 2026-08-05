Studio Financial informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Studio Financial präsentierte in der am 03.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Das EPS lag bei 0.29 USD. Im letzten Jahr hatte Studio Financial einen Gewinn von 0.220 USD je Aktie eingefahren.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 10.32 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 19.6 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 17.7 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch