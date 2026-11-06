Studio City International A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Studio City International A stellte am 04.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.07 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0.100 USD erwirtschaftet worden.

Mit einem Umsatz von 163.3 Millionen USD, gegenüber 182.5 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 10.53 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch