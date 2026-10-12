|
12.10.2026 06:37:00
STUDIO ATAO präsentierte Quartalsergebnisse
STUDIO ATAO präsentierte am 09.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.08.2026 beendeten Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.34 JPY. Im Vorjahresviertel hatte STUDIO ATAO 1.18 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 887.4 Millionen JPY – ein Plus von 11.94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem STUDIO ATAO 792.8 Millionen JPY erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude
Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.Weiterlesen!
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNeue Handelswoche voraus: SMI höher erwartet -- DAX vor freundlichem Wochenstart -- Wenig Bewegung an Asiens Börsen
Am heimischen Aktienmarkt zeichnen sich für den Wochenstart Gewinne ab. Auch am deutschen Aktienmarkt sind vorbörslich Gewinne zu sehen. An den Börsen in Asien wagen sich Anleger nicht zu weit aus der Deckung.