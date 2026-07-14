STUDIO ALICE stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

STUDIO ALICE stellte am 13.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.05.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 6.59 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 9.28 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 3.79 Prozent zurück. Hier wurden 7.55 Milliarden JPY gegenüber 7.84 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.ch