STUDIO ALICE mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

STUDIO ALICE lud am 14.10.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.08.2026 endete.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -5.68 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei STUDIO ALICE ein EPS von -31.610 JPY in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 6.97 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte STUDIO ALICE 6.53 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch