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17.09.2026 09:22:00

Studie untersucht Siemens Energy, Fraport, 1&1, SAP, Siltronic: Klimakurs der Dax-Unternehmen verliert an Fahrt

SAP
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Viele Konzerne bekennen sich weiterhin zu ihren Klimazielen. Doch zwischen den Versprechen und den messbaren Fortschritten liegt oft eine grosse Lücke. Vor allem Siemens Energy und Fraport hinken hinterher. Ein Blick auf Gewinner und Verlierer.Weiter zum vollständigen Artikel bei manager magazin online

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