Siemens Energy Aktie 56635536 / DE000ENER6Y0
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17.09.2026 09:22:00
Studie untersucht Siemens Energy, Fraport, 1&1, SAP, Siltronic: Klimakurs der Dax-Unternehmen verliert an Fahrt
Siemens Energy und Fraport hinken hinterher. Ein Blick auf Gewinner und Verlierer.Weiter zum vollständigen Artikel bei manager magazin online
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