Studie: Junge Menschen könnten schneller ins Berufsleben starten

DOW JONES--Junge Menschen ohne Ausbildung könnten in Deutschland schneller und besser ins Berufsleben starten als dies aktuell der Fall ist. Das ist das Ergebnis einer Studie der Bertelsmann Stiftung. Nach Auffassung von befragten Fachkräften aus Jobcentern, Berufsschulen, Bildungsträgern oder der Jugendhilfe könnte mehr als ein Viertel der Jugendlichen im sogenannten Übergangssektor sofort eine Ausbildung beginnen. Im Übergangssektor sollen Schulabgänger ohne Ausbildungsplatz berufliche Grundkenntnisse erlangen. Zudem könnten rund 36 Prozent der Jugendlichen, die sich in diesen staatlich geförderten Massnahmen befinden, mit professioneller Begleitung eine Ausbildung starten, so die Studie.

Bei diesen staatlich geförderten Massnahmen handelt es sich etwa um Kurse zum Erwerb berufsbezogener Fähigkeiten mit Praktika in Betrieben oder das Nachholen von Schulabschlüssen. Laut der Bertelsmann Studie bringen allerdings zwei Drittel der jungen Menschen im Übergangssektor die Voraussetzungen mit, um sofort eine Ausbildung aufzunehmen, ein Teil davon mit Begleitung. Rund 37 Prozent wären nach Ansicht der Befragten trotz Begleitung derzeit jedoch nicht in der Lage, eine Ausbildung aufzunehmen.

"Für rund ein Drittel der jungen Menschen im Übergangssektor sind dessen Angebote tatsächlich sinnvoll. Die grosse Mehrheit aber könnte, teils mit Begleitung, direkt eine Ausbildung aufnehmen, anstatt eine staatlich geförderte Massnahme absolvieren zu müssen. Mit Blick auf den Fachkräftemangel, aber vor allem auf die Jugendlichen selbst, sollte dieses Potenzial unbedingt genutzt werden", sagt Clemens Wieland, Experte der Bertelsmann Stiftung für berufliche Bildung.

Ziel der Massnahmen im Übergangssektor ist es, dass Jugendliche idealerweise binnen eines Jahres eine Ausbildung antreten können. Tatsächlich jedoch gelänge nur etwa zwei Drittel von ihnen innerhalb von drei Jahren der Übergang in eine Ausbildung, so die Studie.

