Studie: Grösste CO2-Emittenten mit unzureichenden Plänen zum Klimaschutz

Zürich (awp) - Die Mehrheit der grössten CO2-Emittenten der Welt hat sich zum Klimaschutz verpflichtet. Doch nur die wenigsten dieser Konzerne haben konkrete Pläne, wie sie ihre Treibhausgasemissionen reduzieren wollen.

Zu diesem Schluss kommt eine am Donnerstag veröffentlichte Studie von CA100+, einem globalen Zusammenschluss von Investoren, der die Wirtschaft in Richtung Nachhaltigkeit bewegen will. Mitglieder sind unter anderem Credit Suisse, Ethos, UBS, Swiss Life, Swiss Re, Zurich und eine Reihe von Schweizer Pensionskassen.

Untersucht wurden die 159 grössten Treibhausgasemittenten der Welt. Darunter Ölkonzerne wie Exxon und Chevron, aber auch Autobauer, Fluggesellschaften und Industriekonzerne. Auch die drei grössten Schweizer CO2-Emittenten wurden berücksichtigt: Glencore, Holcim und Nestlé.

Drei Viertel der untersuchten Konzerne haben sich zu einem Netto-Null-Ziel verpflichtet, 91 Prozent von ihnen weisen Klima-Informationen mit ihren Geschäftszahlen aus. Das ist eine Verbesserung verglichen mit der letzten Erhebung im März 2022 (69 beziehungsweise 90 Prozent).

Allerdings sind die Angaben oft unvollständig. Denn die Hälfte der grössten CO2-Emittenten der Welt weist Emissionen der vor- und nachgelagerten Wertschöpfungskette (Scope 3) nicht aus.

Zudem fehlt bei 81 Prozent der Unternehmen eine detaillierte Strategie, wie die Klimaziele erreicht werden sollen. Und nur ein Zehntel der Firmen hat CO2-Reduktionsziele, die in Einklang mit dem Pariser Klimaabkommen sind.

"Investoren haben Unternehmen mit hohen CO2-Emissionen geholfen, bei der Umstellung auf Netto-Null Fortschritte zu machen", lässt sich Andrew Gray, Direktor von Climate Action 100+, in einer Mitteilung zitieren. Jetzt müssten aber diese Fortschritte beschleunigt werden. "Die Unternehmen brauchen glaubwürdige Strategien und Investitionspläne, um ihre Netto-Null-Ziele zu erreichen."

