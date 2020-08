Studie: Grösserer gesellschaftlicher Zusammenhalt in Corona-Krise

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Während der Corona-Krise ist der Zusammenhalt der Gesellschaft gewachsen, ergab eine Studie der Bertelsmann Stiftung, die die Stimmung von Februar bis zum Ende der Kontaktbeschränkungen im Juni erfragt hat. Allerdings zeigte sich auch, dass die Probleme bestimmter Bevölkerungsgruppen, die ohnehin benachteiligt sind, während der Pandemie noch grösser geworden sind.

Sahen noch im Februar 46 Prozent der Befragten den Zusammenhalt in Deutschland als gefährdet an, reduzierte sich der Anteil bereits im März auf 40 Prozent und sank im Mai und Juni weiter auf 36 Prozent ab. Das zeigt der "Radar gesellschaftlicher Zusammenhalt 2020" der Bertelsmann Stiftung, für den zunächst im Februar und März 3.010 Personen repräsentativ befragt wurden. Von diesen wurden dann noch einmal 1.000 im Mai und Juni, also nach dem Ende der Kontaktbeschränkungen, befragt.

Auch nahm der Eindruck ab, die Bürger würden sich nicht um ihre Mitmenschen kümmern. Während dies im Februar noch 41 Prozent sagten, äusserten im Mai und Juni nur noch 21 Prozent diese Auffassung. Deutlich zugelegt hat über die Monate auch das Vertrauen in die Bundesregierung. Es stieg von 19 Prozent zunächst auf 30 Prozent im März und schliesslich bis auf 45 Prozent beim dritten Befragungszeitpunkt.

"Viele Menschen sind zunächst erleichtert, dass die ersten Auswirkungen der Pandemie in ihren Augen bisher so glimpflich ausgefallen sind. Zugleich haben sie mehrheitlich grosse Solidarität und Rücksichtnahme erfahren", erklärte Kai Unzicker, Experte der Bertelsmann Stiftung für gesellschaftlichen Zusammenhalt.

Bestehende Verwerfungen kommen deutlicher zum Vorschein

Deutlich negativer sehen allerdings ohnehin benachteiligte Gruppen den Zusammenhalt der Gesellschaft während der Corona-Krise. Menschen mit geringerer formaler Bildung, niedrigem ökonomischem Status und Migrationshintergrund sowie Allsteinstehende oder Alleinerziehende erleben einen geringeren Zusammenhalt und grössere Zukunftsangst.

"Wie unter einem Brennglas lässt Corona bereits bestehende soziale Verwerfungen noch deutlicher zum Vorschein kommen. Wer vorher schon benachteiligt war, für den stellt sich die Lage in der Krise noch schwieriger dar", sagte Unzicker.

Während über 90 Prozent der Teilnehmer der Wiederholungsbefragung angeben, mit der Corona-Situation gut klar zu kommen, zeigen sich bei genauerem Hinsehen deutliche Unterschiede. So weisen diejenigen Personen, die bereits vor der Krise einen hohen Zusammenhalt erlebten, im Frühsommer geringere Sorgen um ihre eigene Zukunft oder die ihrer Familie auf, fühlen sich seltener einsam und haben weniger den Eindruck, die Pandemie belaste das Zusammenleben, ergab die Studie.

Sorge um Armut nimmt bis Frühsommer allgemein ab

Eher reduziert haben sich insgesamt im ersten Halbjahr trotz Pandemie und aufziehender Wirtschaftskrise die Befürchtungen der Bürger. Waren im Februar noch über die Hälfte der Befragten in Sorge darüber, selbst arm zu sein oder zu werden, so sind es im Frühsommer nur noch 47 Prozent. Auch die Angst vor Arbeitslosigkeit hat deutlich abgenommen, von 44 Prozent auf 31 Prozent, so das Ergebnis der Umfrage bis Anfang Juni.

Immer noch mehrheitlich, aber ebenfalls etwas weniger, sorgen sich die Menschen in Deutschland vor einer Wirtschafts- und Finanzkrise (63 statt 68 Prozent) und vor Erkrankungen (64 statt 67 Prozent).

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/apo

(END) Dow Jones Newswires

August 17, 2020 03:43 ET (07:43 GMT)