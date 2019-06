Studie: DAX-Rekorddividende fliesst ins Ausland

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Anstieg der Dividenden in der ersten deutschen Börsenliga für das Geschäftsjahr 2018 ist ausschliesslich internationalen Investoren zugute gekommen. Während die Gewinnausschüttung von DAX-Konzernen an ausländische Depots in Summe um fast 5 Prozent auf 19,8 Milliarden Euro stieg, flossen 12,5 Milliarden Euro an deutsche Anteilseigner. Das ist knapp ein halbes Prozent weniger als im Vorjahr, geht aus einer Studie des Beratungsunternehmens EY hervor.

Grund sei das verstärkte Engagement ausländischer Anleger bei den 30 deutschen Top-Unternehmen. 55 Prozent aller Aktien von DAX-Unternehmen befinden sich laut der Analyse in ausländischer Hand, ein halber Prozentpunkt mehr als vor Jahresfrist. Deutsche Investoren hielten ziemlich genau ein Drittel - 1,1 Prozentpunkte mehr als vor Jahresfrist.

Allerdings ist die Betrachtung mit einer deutlichen Dunkelziffer behaftet. 11,8 Prozent aller DAX-Anteile lassen sich laut EY nicht nach Nationalitäten zuordnen. Das entspricht einer Dividendensumme von von 4,2 Milliarden Euro.

16 DAX-Konzerne meldeten einen steigenden Auslandsanteil bei den Investoren. Mit mehr als 70 Prozent der ausgegebenen Aktien in ausländischer Hand glänzten Adidas, Deutsche Börse, Linde, Infineon und Bayer. 19 Konzerne oder fast zwei Drittel des Feldes gehören zu mindestens der Hälfte Auslandsinvestoren.

