Studie: Corona-Pandemie vertieft Kluft zwischen Arm und Reich

BERLIN (Dow Jones)--In der Corona-Pandemie vertieft sich die Kluft zwischen Arm und Reich weiter. Auch die Mitte droht zurückzufallen, wenn die Schutzmassnahmen in der Krise nicht schnell weiter gestärkt werden, so das Ergebnis des neuesten Verteilungsberichts des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI) der Hans-Böckler-Stiftung. Nötig seien ein höheres Kurzarbeitergeld und eine längere Bezugsdauer beim Arbeitslosengeld I über 2020 hinaus bis zum Ende der Krise, forderte das Institut.

"Der Abstand zwischen hohen und niedrigen Einkommen in Deutschland wird durch die Corona-Pandemie weiter wachsen", so das Ergebnis der Studie. "Denn Erwerbspersonen mit schon vorher niedrigen Einkommen sind im bisherigen Verlauf der Corona-Krise fast doppelt so häufig von Einbussen betroffen wie Menschen mit hohen Einkommen - und sie haben zudem relativ am stärksten an Einkommen verloren."

Ärmste Haushalte mit Einkommensverlusten

Bereits in den Jahren zuvor blieben die 20 Prozent der Haushalte mit den geringsten Einkünften von einer insgesamt recht positiven Einkommensentwicklung weitgehend abgekoppelt, erklärte das WSI. Im finanziell "untersten" Zehntel der deutschen Haushalte lagen die mittleren Nettoeinkommen im Jahr 2017 noch um knapp 3 Prozentpunkte unter dem Niveau von 2010, zeigte die Untersuchung der aktuellsten Daten, die verfügbar sind.

Im zweiten Zehntel gab es nur einen geringfügigen Zuwachs um inflationsbereinigt knapp 3 Prozentpunkte. Dagegen legten die mittleren realen Nettoeinkommen der Haushalte im "obersten" Zehntel der Einkommensverteilung im gleichen Zeitraum um knapp 8 Prozentpunkte zu, so das WSI. Auch die mittlere Einkommensgruppe konnte während des langen wirtschaftlichen Aufschwungs spürbare Zuwächse verzeichnen - um insgesamt gut 7 Prozentpunkte zwischen 2010 und 2017.

Corona-Krise trifft Schwächere am härtesten

Für die Corona-Krise erwartet das Institut, dass nach den bislang vorliegenden Daten auch zumindest ein Teil der mittleren Einkommen zurückfallen und dadurch die Ungleichheit auf allen Ebenen wieder wachsen werde - wenn nicht Schutzmechanismen schnell weiter gestärkt werden.

"Deutschland ist bislang besser durch die Krise gekommen als viele andere Länder. Trotzdem gilt auch bei uns: Menschen, die zuvor schon wenig hatten, sind besonders oft und besonders hart von wirtschaftlichen Verlusten betroffen. Denn sie arbeiten oft an den Rändern des Arbeitsmarktes", erklärte Bettina Kohlrausch, wissenschaftliche Direktorin des WSI.

Dort würden sie nur unzureichend durch Schutzmechanismen in den Sozialversicherungen oder durch Tarifverträge erfasst, die viele Beschäftigte im mittleren Einkommensbereich bisher recht effektiv vor drastischen Einkommenseinbussen bewahrt hätten. Wenn man die Pandemie ohne tiefe gesellschaftliche Risse überstehen wolle, dann müssten soziale Sicherung und Kollektivverträge gestärkt werden. Auch müssten Haushalte mit geringeren Einkommen besser als bisher gegen noch grössere Einbussen geschützt werden, forderte das Institut.

