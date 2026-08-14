StubHub A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

StubHub A hat am 12.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Umsatzseitig wurden 573.1 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte StubHub A 430.3 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch