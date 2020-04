Stryker führt Emergency Relief Bed™ ein - ein in begrenzter Stückzahl verfügbares medizinisches Bett für dringendste Anforderungen in der Pandemie

KALAMAZOO, Michigan, USA, 22. April 2020 /PRNewswire/ -- Stryker, eines der weltweit führenden Unternehmen für Medizintechnologie, hat bekantgegeben, dass es ein kostengünstiges, in begrenzter Stückzahl verfügbares Notfallbett entwickelt hat, um medizinisches Personal in der COVID-19-Pandemie rasch mit einer effizienten Lösung zu unterstützen. Das Bett wird in ausgewählten Märkten Europas, des Nahen Ostens und Afrikas verfügbar sein.

„Im Mittelpunkt unserer Arbeit steht der Mensch, und COVID-19 hat daran nichts geändert. Das Virus hat unser Unternehmensziel, die Gesundheitsversorgung zu verbessern, nur noch verstärkt. Unser Fokus liegt darauf, die Bedarfsanforderungen unserer Kunden zu erfüllen, damit diese sich in diesem Moment voll auf die Patienten konzentrieren können. Daher haben wir in sehr kurzer Zeit unser Emergency Relief Bed entwickelt, das Rettungskräften und Krankenpflegern helfen wird, Patienten in dieser kritischen Zeit effizient zu bewegen und zu positionieren", so Brad Saar, President von Strykers „Medical"-Geschäftsbereich.

Strykers Emergency Relief Bed ist eine ohne Weiteres erhältliche Lösung, die Einsatzkräfte an vorderster Front unterstützen soll – von Krankenhaus-Notstationen über Triage bis hin zu schnell errichteten Stätten medizinischer Versorgung. Mit dem Bett mitgeliefert wird eine 10 cm dicke Schaummatratze.

Das Emergency Relief Bed besitzt eine manuell verstellbare Rückenstütze zur Unterstützung von Patienten mit Atemnot, darunter beatmeten Patienten. Auch hat es eine geringe Höhe und eine am Bett befestigte IV-Stange.

Das Bett ist für die Verwendung in der COVID-19-Pandemie vorgesehen – zur Unterstützung für grössere Patientenzahlen in Einrichtungen des Gesundheitswesens.

Mehr über Strykers Emergency Relief Bed erfahren Sie hier.

Mehr über Strykers Reaktion auf die COVID-19-Pandemie lesen Sie hier.

Informationen zu Stryker

Stryker ist eines der weltweit führenden Unternehmen für Medizintechnologie. Gemeinsam mit seinen Kunden setzt es sich dafür ein, die Gesundheitsversorgung zu verbessern. Das Unternehmen bietet innovative Produkte und Dienstleistungen für die Bereiche Orthopädie, Medizin und Chirurgie sowie Neurotechnologie und Wirbelsäule an, die zu einer Steigerung des Behandlungs- und des Krankenhauserfolgs beitragen. Weitere Informationen finden Sie unter www.stryker.com.

Medienkontakt

Jenny Braga

jenny.braga@stryker.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1157894/Emergency_Relief_Bed_and_Team.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1157895/Emergency_Relief_Bed_in_Europe_and_EMEA.jpg