STrust zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

STrust hat am 14.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.08.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 9.11 JPY gegenüber 18.75 JPY im Vorjahresquartal.

Mit einem Umsatz von 2.72 Milliarden JPY, gegenüber 5.83 Milliarden JPY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 53.35 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch