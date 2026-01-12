|
12.01.2026 06:37:00
STrust: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
STrust hat am 09.01.2026 das Zahlenwerk zum am 30.11.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 64.93 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 45.31 JPY je Aktie vermeldet.
Umsatzseitig standen 4.89 Milliarden JPY in den Büchern – ein Minus von 10.17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem STrust 5.44 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.
