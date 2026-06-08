Struki-Verband SSPA nimmt Cleversoft als Mitglied auf

Zürich (awp) - Der RegTech-Anbieter Cleversoft mit Hauptsitz in München ist dem Verband Swiss Structured Products Association (SSPA) beigetreten. Damit zähle der Verband nun insgesamt 55 Mitglieder, hiess es in einer Mitteilung vom Montag.

Die 2004 gegründete Cleversoft ist ein cloudbasierter RegTech-Anbieter für Finanzdienstleistungen. Das Unternehmen unterstütze über 1200 Finanzinstitute in Europa und im Nahen Osten mit Lösungen für digitale Beratung und Compliance, aufsichtsrechtliches Reporting, Prävention von Finanzkriminalität und Financial Messaging, wie es hiess. Cleversoft beschäftigt mehr als 320 Mitarbeitende.

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