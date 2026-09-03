Stroud Resources hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Stroud Resources hat am 31.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Unternehmen wies einen Umsatz in Höhe von 0.0 Millionen CAD aus – das entspricht dem gleichen Niveau wie im Vorjahresquartal, in dem ebenfalls 0.0 Millionen CAD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch