Stromproduzenten Swisspower und Aventron prüfen engere Zusammenarbeit

Zug/Münchenstein (awp) - Der Stadtwerkeverbund Swisspower Renewables aus Zug und die Münchensteiner Kraftwerksbetreiberin Aventron prüfen eine engere Zusammenarbeit. Dies gaben die beiden Unternehmen in einer knappen Mittelung am Mittwoch bekannt.

Ziel sei es, Synergien besser zu nutzen und die Herausforderungen der Energiebranche gemeinsam zu bewältigen, hiess es. Mit einer möglichen Kooperation wollen die beiden Unternehmen zudem das Potenzial für den weiteren Ausbau der erneuerbaren Stromproduktion erschliessen. Über konkrete Schritte oder Ergebnisse soll zu einem späteren Zeitpunkt informiert werden.

Aventron mit Sitz in Münchenstein betreibt Anlagen für Wasser-, Wind- und Solarenergie in der Schweiz und weiteren europäischen Ländern und verfügt über eine installierte Leistung von 826 Megawatt. Swisspower Renewables mit Sitz in Zug hält ein Portfolio von Anlagen für erneuerbare Stromproduktion in Deutschland und Italien mit einer Gesamtleistung von 311 Megawatt.

to/jb