Kleinkraftwerk Birseck Aktie 2377723 / CH0023777235
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
07.01.2026 16:30:36
Stromproduzenten Swisspower und Aventron prüfen engere Zusammenarbeit
Zug/Münchenstein (awp) - Der Stadtwerkeverbund Swisspower Renewables aus Zug und die Münchensteiner Kraftwerksbetreiberin Aventron prüfen eine engere Zusammenarbeit. Dies gaben die beiden Unternehmen in einer knappen Mittelung am Mittwoch bekannt.
Ziel sei es, Synergien besser zu nutzen und die Herausforderungen der Energiebranche gemeinsam zu bewältigen, hiess es. Mit einer möglichen Kooperation wollen die beiden Unternehmen zudem das Potenzial für den weiteren Ausbau der erneuerbaren Stromproduktion erschliessen. Über konkrete Schritte oder Ergebnisse soll zu einem späteren Zeitpunkt informiert werden.
Aventron mit Sitz in Münchenstein betreibt Anlagen für Wasser-, Wind- und Solarenergie in der Schweiz und weiteren europäischen Ländern und verfügt über eine installierte Leistung von 826 Megawatt. Swisspower Renewables mit Sitz in Zug hält ein Portfolio von Anlagen für erneuerbare Stromproduktion in Deutschland und Italien mit einer Gesamtleistung von 311 Megawatt.
to/jb
Nachrichten zu Kleinkraftwerk Birseck AG
Analysen zu Kleinkraftwerk Birseck AG
3 neue Aktien 📈 BX Musterportfolio: Lam Research, Safran SA & HSBC Holdings mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
NEU✅ Lam Research
NEU✅ Safran SA
NEU✅ HSBC Holdings
inklusive Rebalancing:
❌ Quanta Services Inc
❌ AENA
❌ Trane Technologies
👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI fällt nach Rekordhoch an Nulllinie zurück -- DAX knackt 25'000er-Marke -- Dow nach neuem Rekord schwächer - Techwerte in Grün -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt tritt am Mittwoch auf der Stelle, während der deutsche Leitindex zulegt. In den USA stehen die Zeichen zumindest vorerst eher auf Konsolidierung. Die Märkte in Fernost wiesen überwiegend rote Vorzeichen aus.