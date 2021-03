Stromausfall in Teilen der Gemeinde Wohlen

(Meldung aktualisiert)

Wohlen (awp/sda) - In Teilen der Gemeinde Wohlen bei Bern blieb am Sonntagmittag der Herd kalt: Der Strom fiel kurz vor Mittag aus. Grund war ein defektes Kabel in Oberdettigen.

Wie die Stromversorgerin BKW mitteilte, waren von dem Stromausfall ab 11.34 Uhr ganz Hinterkappelen, Wohlen, Steinisweg, Uettligen, Oberdettigen, Hofen und Teile von Herrenschwanden betroffen, also mehrere tausend Personen. Die BKW schrieb auf Twitter: "Sorry für die kalte Küche".

Nach anderthalb Stunden konnte die BKW die Stromversorgung wieder gewährleisten - ausser für 15 Haushalte in Oberdettigen. Diese waren auch um 15.30 Uhr noch ohne Stromversorgung. Die BKW arbeite mit Hochdruck an der Lösung des Problems, hiess es.