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24.11.2026 07:00:00
Strom-Netz in Deutschland: Eon-Tochter Westnetz bekommt IT-Umstellung nicht in Griff
Trading Signals: Swisscom - Zu viel des Guten?
Der „Blaue Riese“ zählt 2026 zu den Top-Performern des europäischen Telekomsektors. Jetzt steht die relativ hoch bewertete Swisscom-Aktie allerdings vor einem markanten Widerstand – Trader könnten darauf spekulieren, dass der Large Cap nach unten abprallt.Weiterlesen!
Nachrichten zu E.ON SE
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19.11.26
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16.11.26
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13.11.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX beendet die Freitagssitzung mit Gewinnen (finanzen.ch)
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13.11.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX beendet die Sitzung weit in der Verlustzone (finanzen.ch)
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13.11.26
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Analysen zu E.ON SE
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US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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Mini-Futures auf SMI
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|13.08.26
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Am heimischen Aktienmarkt prägt vorbörslich Zurückhaltng das Geschehen. Der DAX dürfte unterdessen etwas höher starten. In Fernost sind am Dienstag uneinheitliche Entwicklungen zu sehen.