Ströer SE: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Ströer SE hat am 12.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.40 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.440 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4.37 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 513.0 Millionen EUR, während im Vorjahreszeitraum 491.5 Millionen EUR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch