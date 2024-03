Ströer schüttet für 2023 stabile Dividende aus

FRANKFURT (Dow Jones)--Ströer will für 2023 eine zum Vorjahr unveränderte Dividende zahlen. Wie der MDAX-Konzern in seinem Geschäftsbericht mitteilte, soll der Hauptversammlung für 2023 wiederum eine Dividende von 1,85 Euro je Aktie vorgeschlagen werden - "auf Basis der soliden Ergebnisse des Geschäftsjahres 2023 und der festen Überzeugung, dass wir auch in den kommenden Jahren nachhaltig und profitabel wachsen werden".

Je Aktie erwirtschaftete das Unternehmen, das auf digitale Medien und Aussenwerbung spezialisiert ist, 2023 einen Gewinn von 1,67 Euro, nach 2,53 Euro ein Jahr zuvor.

Massgeblich für die Dividende ist das bereinigte Konzernergebnis. Ströer will seiner Dividendenpolitik zufolge 50 bis 75 Prozent dieses Ergebnisses an seine Aktionäre auszahlen. 2023 betrug dieses 143 Millionen Euro nach 172 Millionen ein Jahr zuvor.

Ströer hatte bereits am 5. März vorläufige Ergebnisse für 2023 sowie den Ausblick veröffentlicht.

