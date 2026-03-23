Ströer Aktie 11458764 / DE0007493991
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23.03.2026 13:06:36
Ströer kürzt Dividende und plant Aktienrückkauf
KÖLN (awp international) - Die Aktionäre des Werbevermarkters Ströer sollen sich für 2025 mit einer deutlich geringeren Dividende begnügen. Die Ausschüttung soll im Vergleich zum Vorjahr von 2,30 Euro auf 1,85 Euro je Aktie sinken, wie das im MDax gelistete Unternehmen am Montag in Köln mitteilte. Analysten hatten im Schnitt nur mit einer Senkung auf 2,12 Euro gerechnet. Allerdings will Ströer bis November nun bis zu 50 Millionen Euro für den Rückkauf eigener Aktien ausgeben.
Im vergangenen Jahr steigerte Ströer den Umsatz wie bereits bekannt um gut ein Prozent auf knapp 2,1 Milliarden Euro. Der bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen blieb mit 626 Millionen Euro praktisch stabil. Der Überschuss sank wegen höherer Abschreibungen jedoch um fünf Prozent auf 140 Millionen Euro./stw/nas
Nachrichten zu Ströer SE & Co. KGaA
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13:06
|Ströer kürzt Dividende und plant Aktienrückkauf (AWP)
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12:40
|EQS-Adhoc: Ströer SE & Co. KGaA: Ströer plant eine Dividende für das Geschäftsjahr 2025 von 1,85 Euro und beschliesst Aktienrückkaufprogramm von bis zu 50 Mio. Euro (EQS Group)
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12:40
|EQS-Adhoc: Ströer plans a dividend of €1.85 for fiscal year 2025 and approves a share buyback program of up to €50 million (EQS Group)
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20.03.26
|Schwacher Handel: MDAX liegt am Freitagnachmittag im Minus (finanzen.ch)
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19.03.26
|MDAX-Papier Ströer SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in Ströer SE von vor einem Jahr gekostet (finanzen.ch)
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16.03.26
|Gewinne in Frankfurt: MDAX schlussendlich fester (finanzen.ch)
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16.03.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX am Mittag freundlich (finanzen.ch)
Analysen zu Ströer SE & Co. KGaA
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|18.03.26
|Ströer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.03.26
|Ströer Market-Perform
|Bernstein Research
|10.03.26
|Ströer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.03.26
|Ströer Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.03.26
|Ströer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.03.26
|Ströer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.03.26
|Ströer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.03.26
|Ströer Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.03.26
|Ströer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.03.26
|Ströer Buy
|Deutsche Bank AG
|16.03.26
|Ströer Market-Perform
|Bernstein Research
|06.03.26
|Ströer Equal Weight
|Barclays Capital
|06.03.26
|Ströer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.03.26
|Ströer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.01.26
|Ströer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Pensionierung im Fokus: Giulio Vitarelli über Vorsorge, Beratung und Wachstum der VZ
Im aktuellen BX Morningcall sprechen David Kunz und François Bloch mit Giulio Vitarelli, CEO des VZ Vermögenszentrums, über den Erfolg der VZ, den Unterschied zu klassischen Banken, die Rolle von unabhängiger Beratung und die Zukunft der Finanzbranche.
Im Gespräch geht es unter anderem um:
Warum die VZ seit Jahren stark wächst
Was das Geschäftsmodell von Banken und Versicherungen unterscheidet
Weshalb unabhängige Honorarberatung für viele Kundinnen und Kunden attraktiver wird
Wie die VZ Fachkräfte rekrutiert und intern ausbildet
Welche Rolle Deutschland, Pensionierung und Demografie für das Wachstum spielen
Warum künstliche Intelligenz den Berater nicht einfach ersetzt
Ein spannendes CEO-Interview über Pensionierung, Vermögensaufbau, ETFs, Beratung, KI und die Zukunft der VZ-Aktie.
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