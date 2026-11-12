|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Drittes Quartal
|
12.11.2026 09:28:00
Ströer-Aktie höher: Prognose bestätigt
Ströer hat im dritten Quartal den Umsatz weiter gesteigert und etwas weniger verdient. Der Aussenwerber bestätigte seinen Ausblick für das Gesamtjahr.
Der Umsatz stieg im dritten Quartal um 4 Prozent auf 513 Millionen Euro. Das nach Umsatz grösste Segment OOH Media verzeichnete ein Umsatzwachstum um 3,6 Prozent auf 245 Millionen Euro. Digital & Dialog Media wuchs um 16 Prozent auf 239 Millionen Euro. Der Umsatz im Segment DaaS & E-Commerce war dagegen rückläufig.
Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) stieg auf 148 Millionen Euro von 147 Millionen Euro. Unter dem Strich verdiente Ströer 23 Millionen Euro nach knapp 30 Millionen im Vorjahr.
Für das laufende Jahr stellt Ströer weiterhin einen organischen Umsatzanstieg im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich in Aussicht. Das bereinigte EBITDA wird stabil erwartet.
Die Ströer-Aktie liegt im XETRA-Handel zeitweise 0,41 Prozent im Plus bei 38,74 Euro.
DOW JONES
Weitere Links:
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
Nachrichten zu Ströer SE & Co. KGaA
|
12.11.26
|Handel in Frankfurt: MDAX sackt zum Handelsende ab (finanzen.ch)
|
12.11.26
|Korr: Ströer wächst im dritten Quartal dank digitaler Aussenwerbung (AWP)
|
12.11.26
|Ströer-Aktie höher: Prognose bestätigt (Dow Jones)
|
12.11.26
|Ströer wächst im dritten Quartal dank digitaler Aussenwerbung (AWP)
|
11.11.26
|EQS-PVR: Ströer SE & Co. KGaA: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
11.11.26
|EQS-PVR: Ströer SE & Co. KGaA: Veröffentlichung gemäss § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
|
11.11.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX am Mittwochmittag im Minus (finanzen.ch)
|
11.11.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX zum Start mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
Analysen zu Ströer SE & Co. KGaA
|11:05
|Ströer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|Ströer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|Ströer Market-Perform
|Bernstein Research
|11.11.26
|Ströer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.11.26
|Ströer Market-Perform
|Bernstein Research
|11:05
|Ströer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|Ströer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|Ströer Market-Perform
|Bernstein Research
|11.11.26
|Ströer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.11.26
|Ströer Market-Perform
|Bernstein Research
|11:05
|Ströer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|Ströer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.26
|Ströer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.26
|Ströer Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.09.26
|Ströer Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.10.26
|Ströer Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.08.26
|Ströer Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.07.26
|Ströer Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.06.26
|Ströer Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.11.26
|Ströer Market-Perform
|Bernstein Research
|02.11.26
|Ströer Market-Perform
|Bernstein Research
|02.11.26
|Ströer Market-Perform
|Bernstein Research
|14.08.26
|Ströer Equal Weight
|Barclays Capital
|14.08.26
|Ströer Market-Perform
|Bernstein Research
US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI schwächer -- DAX wenig bewegt -- US-Börsen geben nach -- Asiens Börsen schliessen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gibt im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex tendiert seitwärts. Die US-Börsenpräsentieren sich schwächer. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.